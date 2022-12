‘La Gorda’ Fabiola contó lo que vio cuando casi muere

Su esposo Nelson Polanía, conocido también como 'Polilla', con quien se casó en 1997 había tomado la decisión de desconectarla tras ya llevar mucho tiempo sin dar respuesta. Sin embargo, así no ocurrió y aquel difícil suceso solo quedó como una anécdota inolvidable y casi “sublime” como la misma Fabiola lo califica.

“De pronto yo me hallé en un sitio lúgubre, hay mucho sufrimiento, tuve la oportunidad de estar frente a almas en pena y me pedían ayuda (…) yo miré hacia arriba y dije: 'Padre, ¿tan mal me he portado que es acá donde merezco estar?' Y en esos momentos me estaban desconectando de todos los aparatos para dejarme ir porque Polilla había firmado para que me desconectaran”, detalló.

Asimismo, agregó lo siguiente: “Me desconectaban a las 10:00 a. m. y cuando lo hacen me reinicié sola, con ángeles de mi mano que me sacaron de allá. Allí tuve la oportunidad de tener mi experiencia con San Rafael, Arcángel de la salud, y me dijo 'vas a estar muy bien'; San Miguel que me dijo: 'hay buenas noticias para ti' (…) yo les decía a los médicos mírenlos tan hermosos (los ángeles), ellos estaban ahí”, añadió 'La Gorda'.