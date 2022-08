La fiesta de las letras se toma Barranquilla con Caribe Cuenta

La apertura de esta edición estuvo a cargo del barranquillero Fernando Cárdenas que con jolgorio, desparpajo y carisma alzó su voz para deleitar a los asistentes que atentos se dejaron cautivar de gesticulaciones burlescas y autenticidad al momento de narrar.

Cárdenas empezó a relatar un amor entre dos valores monetarios y las carcajadas arroparon la sala de teatro de principio a fin.

"Una moneda de 50 pesos se enamoró del billete de 10 mil pesos y fue amor a primera vista. Se iban a casar por lo civil en el Banco de la República", fueron algunas de sus palabras.

El narrador oral ha usado la magia de su experiencia para poder ser un fiel mago de las palabras.

"Nosotros en el Caribe somos contadores por naturaleza. Me dejo alimentar la imaginación de las historias que me narran y las adapto y que satisfacción me da volver a reencontrarme con mis amigos cuenteros desde aquí donde empecé a contar".