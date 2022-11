La fiebre que despiertan los álbumes futboleros

Emprender la misión de llenar todo el álbum de Panini del Mundial de Qatar 2022 ha sido un acto que ha unido más a madre e hijo. Carlos Manuel Barrera es un niño barranquillero que apenas descubrió este mundo de láminas, álbumes y fútbol, quiso disfrutarlo al máximo.

Carlos se siente dichoso al coleccionar el álbum de este año y afirma que además de divertirse, aprende y comparte con sus seres queridos sobre el “rey de las multitudes”.

“Estoy muy contento llenando este álbum, es el primero para mí, aunque tengo cuatro álbumes anteriores que fueron llenados por mis padres. Esto es algo nuevo, pero me gusta porque conozco de cerca a cada uno de los jugadores que participarán en el mundial que inicia dentro de pocos días”.

Barrera confiesa que el álbum lo lleva muy adelantado, sin embargo, debe seguir en la búsqueda de las papeletas que le faltan si quiere completarlo antes de que inicie la Copa Mundial.

“Este álbum lo llevo por más de la mitad, me faltan más o menos ciento noventa papeletas. Me gusta mucho coleccionar, me divierto, me entretengo y paso tiempo con mi familia y amigos”.

Beatriz Torrecilla, la madre de Carlos, afirma que le ha tocado aprender a coleccionar y sumergirse en este mundo futbolero debido al gusto que su hijo le ha tomado al fútbol; dejando así ver que por su hijo es capaz hasta de aprenderse los nombres de los jugadores de fútbol. “Me ha tocado coleccionar, pero ha sido chévere porque lo he hecho en compañía de mi hijo. A Carlos se le ha despertado un interés único y yo lo he apoyado con esto. Coleccionando el álbum se divierte, aprende y compartimos en familia”

La madre confiesa que Carlos ha aprendido buenos hábitos a partir de este ejercicio.

“Carlos es muy organizado, tiene una tabla de Excel y ahí lleva el control de los caramelos que va encontrando. Me gusta eso porque va aprendiendo la disciplina y eso le sirve para su vida”.