La dinastía Bolaño tiene nuevo Rey Aficionado

Tras conocer el fallo se le salieron las lágrimas y aseveró en rueda de prensa que “esta corona me ha costado lágrimas de sangre, solo mi familia sabe todo lo que sufrí cada vez que me eliminaron en años anteriores, per jamás bajé los brazos y aquí estoy convertido en Rey Aficionado”.

El joven que es ingeniero de minas, quiere dedicar su reinado a dar a conocer aún más a su dinastía y también dijo estar listo para el próximo año participar en la categoría Profesional.

“Por ahora mi carrera como ingeniero está en pausa y con este reinado más, yo quiero dedicarme de lleno al acordeón”, sostuvo.

Por su parte en la definición de la categoría Juan Martínez Figueroa propuso el paseo ‘Los Gavilanes’, el merengue ‘La Sandiegana’ el son ‘El saludo’ y la puya ‘Como debe ser’.

Pablo Morales, Jairo Moreno y Romario Morón también dieron muestra de su talento y con cada nota intentaron enamorar al público que dé a poco fue colmando el escenario.