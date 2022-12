La cumbia tiene nuevas soberanas nacionales

Manuela Siado Jaramillo cuenta con catorce años y es actualmente la ganadora del reinado en la categoría juvenil en representación de Bogotá D. C., la joven confesó como recibió el título al coronarse en su categoría.

“Recibí el título con demasiada alegría, fue algo por lo que luché y trabajé durante mucho tiempo. El baile siempre ha estado presente en mi vida y aún más los bailes típicos, cuando me ofrecieron participar en el reinado me pareció excelente asumir este nuevo reto”.

Siado Jaramillo afirmó que la preparación para obtener el primer puesto en el certamen inició desde el 2021.

“La preparación fue desde el año pasado, comencé a modelar, hacer pasarela, bailar la cumbia, conocer un poco más de su historia para prepararme en todos los aspectos y todo ese esfuerzo valió la pena con esta banda que logré alcanzar”.

Por su parte, Anabella García, una niña barranquillera de diez años obtuvo el primer puesto en la categoría infantil.

“A mí me gusta mucho el baile, desde los seis años estoy bailando, siempre me ha gustado estar en un escenario. Le agradezco mucho a mi tía Cristina que me ha estado apoyando en todo este proceso y espero seguir aprendiendo y reuniendo más títulos”, declaró García en su visita a la redacción de EL HERALDO.

Anabella invitó a los niños a perseguir sus sueños “La clave de todo para mí fue la determinación, eso me ayudó a ganar, siempre pensé positivo, invito a todos los niños a que sigan sus sueños para que sean muy felices”.