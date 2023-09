Con ‘El Jefe’ Shakira muestra la realidad del migrante

En el video se puede apreciar la personificación de migrantes en sus diversos oficios; desde estudiantes con su uniforme hasta obreros con su overol, que abordan estos vagones en su viaje hacia el norte, a menudo en condiciones extremadamente peligrosas y precarias.

“Siete y treinta, ha sonado la alarma, yo con ganas de estar en la cama, pero no se puede, llevo a los niños a las nueve”, empieza interpretando Shakira.

Estos valientes individuos de diversas partes del mundo han cruzado fronteras y océanos en busca de una promesa: el sueño americano.

A pesar de su esfuerzo incansable, muchos apenas logran cubrir sus gastos básicos. El costo de vida en Estados Unidos es abrumador, y el sueño de enviar dinero a sus familias desde el extranjero queda truncado.

“El mismo café, la misma cocina, lo mismo de siempre, la misma rutina, otro día de mier***, otro día en la oficina”, dice Jesús Ortíz, vocalista de Fuerza Regida.

La sombra de la explotación laboral se extiende sobre estos trabajadores migrantes. Algunos enfrentan jornadas extenuantes sin recibir el salario mínimo establecido por ley. La falta de protecciones laborales y temor a represalias silencian sus voces.

Es por ello que en el coro Shakira dice: “Estás soñando con irte del barrio, tienes todo pa’ ser millonario, gustos caros, la mentalidad, solo te falta el salario”.

Incluso quedó para enviarle un pequeño dardo a su exsuegro: “Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura, te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura, dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”.

Sin embargo, a pesar de los desafíos, estos empleados migrantes persisten. Se apoyan mutuamente, formando comunidades unidas por un objetivo común, aunque a veces no sea suficiente.

“Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura. Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura. Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura. Trabajo más que un cabrón, pero follo menos que un cura”, canta Fuerza Regida.

Su desesperación por mantener sus empleos los convierte en presas fáciles para empleadores sin escrúpulos, hasta el punto de no pagarles indemnización.

“Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”, dijo Shakira.