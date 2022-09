¿Karol G y Feid son pareja? Gesto de la cantante daría evidencia del romance

La fecha de Amor y Amistad es una ocasión perfecta para que los amigos den motivos para intentar ser algo más con ese ser especial.

Eso es, al menos, a lo que intentan apuntar los seguidores de Karol G y Feid, que han comenzado a generar nuevas versiones de un potencial romance entre ambos famosos a raíz de un nuevo gesto de la artista para con el productor y compositor.

El triunfo de Karol G no sería únicamente a nivel artístico, sino también en el amor. Todo esto gracias a que ella tomó la decisión de utilizar sus redes sociales para promocionar el nuevo álbum de su colega, que incluye canciones con artistas como Totoy El Frío, Yandel y Sky.

La artista publicó una historia en su cuenta de Instagram, en la que escribió que el nuevo álbum del Ferxxxo ya estaba disponible, y puso un link para que sus más de 56 millones de seguidores en la red social, fueran a escucharlo de inmediato.

No es la primera vez que Karol G tiene esa clase de gestos con el artista nacido en Medellín, y menos teniendo en cuenta que ambos colaboraron para una canción de Feid llamada Friki, que ya acumula más de 90 millones de vistas en YouTube.

Además, tampoco es la primera pista que da cuenta de una posible relación entre ambos. En el pasado, una foto de Feid habría dejado entrever que lleva a la colombiana como fondo de pantalla de su celular, en un gesto que suele ser común entre parejas sentimentales.

Como si fuera poco, hace semanas atrás una publicación de Karol G para agradecer la acogida entre los fanáticos, la dejó ver con un buzo marrón con la frase Ye must be born again (debes nacer de nuevo), que fue usado por Feid en una publicación que data de 2021.