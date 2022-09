A Karol G le piden matrimonio en pleno concierto

En Montreal, Canadá, uno de los asistentes al evento sostenía una pancarta en la que se leía la propuesta de matrimonio. “Carolina Giraldo cásate conmigo, por favor, que la tóxica me dio permiso”, leyó la intérprete de ‘Tusa’.

El momento quedó registrado en video y se evidencia cuando el hombre le muestra el supuesto anillo de compromiso. A lo que ella, le respondió la petición: “Ay, yo te amo. Así, ¿con anillo y todo?”.

Acto seguido, Karol G lo rechazó. “Pero es que yo no me quiero comprometer. Estamos solitos, ¿sí o no? Una chimba”, expresó la cantante, quien continuó emocionando al público con sus canciones.