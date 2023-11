“Yo quiero seguir en la actuación y que la gente no me olvide”

Llegar a seis décadas de trayectoria es un hito que pocos artistas logran. Judy lo ha hecho gracias a su disciplina a la hora de trabajar y sus ganas y amor por la actuación que siguen intacta como aquella ocasión que grabó El 0597 está ocupado.

Considera que tiene una deuda pendiente: el cine. “Yo he hecho muy pocas películas realmente he hecho mucha televisión, un poquito de radio, pero me gustaría poder hacer más cine”.

“Ojalá que me sigan dando personajes, es mi trabajo lo quiero mucho y tras de eso si me pagan pues qué bueno pero quiero mucho mi trabajo”.

Precisamente entre los personajes que le gustaría darle vida se encuentra la fallecida Isabel II. “Creo que puede ser interesante hacerlo”.

Por otro lado agradeció a esta casa editorial y felicitó por sus 90 años. “Yo le agradezco a ustedes que me recuerden también, ese periódico que cumple 90 años, qué maravilla. Ojalá yo pudiera decir tengo 90 años en televisión. Dios quiera que me dé lo que sea pero que me lo dé como soy, sana, buena memoria”.