Juana Estrada, el sueño cumplido de la niña barranquillera al visitar la NASA

Juana no pensó tener un recibimiento como el que le hicieron sus amigos del colegio, profesores, familiares y personas cercanas. La alegría y admiración llenaron los pasillos del terminal celebrando la participación de la joven en el programa de la NASA.

“Ver ese recibimiento en el aeropuerto fue increíble, mis compañeros, mis familiares, realmente no me esperaba que fuera a ser así”.

Juana agregó: “Cuando llegué al colegio me hicieron una calle de honor y yo no me esperaba tanta cosas, pero este viaje me ha llenado de cosas buenas”.

Por otro lado, la estudiante se sintió agradecida con quienes han hecho parte de su proceso.

“Le agradezco mucho al profesor Erquinio ha sido indispensable en mi proceso, me ha estado acompañando desde el inicio de esta aventura. También a Nadia Sánchez, directora de la fundación She is por el acompañamiento que me brindó y a mi familia que siempre me han apoyado”.