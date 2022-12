Juan Diego Alvira denuncia estafa en la que estarían utilizando su nombre

Sin embargo, al parecer no estarían utilizando solo su nombre, sino también, el de un médico.

En un comentario a la publicación de Juan Diego Alvira, el Dr. Pedro Felipe Parra, informó que también estaban utilizando su imagen y aseguró que no tenían ningún conocimiento solo esos productos.

"También están usando el mío. No soy ni oftalmólogo ni estudiante de medicina, soy médico internista. Les pido el favor que no se dejen estafar. Informo a mis seguidores y público en general que las noticias en las cuales supuestamente promociono “productos milagrosos” es totalmente falsa. En ningún momento he brindado aval a estos medicamentos ni autorizado el uso de mi imagen para este tipo de estafas" comentó el médico.