Joven que comió ‘happy brownie’ terminó con derrame cerebral y en coma

“Nadie me dijo que esto no se podía comer completo la primera vez, y no sé cómo llegué a la fiesta”, relató la tiktoker, donde además expresó que al llegar a la fiesta tomó demasiado alcohol.

A la mañana siguiente, los efectos del brownie alucinógeno hicieron por completo su efecto. Ali contó que no pudo dejar de vomitar, hasta el punto que le pidió a su madre que fuera a la farmacia a comprar algunos medicamentos, ya que según ella, tenía ‘guayabo’.

Sin embargo, la sorpresa de su progenitora al llegar a casa fue solo el inicio de la pesadilla. Ali estaba tendida en el suelo, a un costado de la cama, botando sangre por la boca. En ese momento la joven tuvo que ser enviada a urgencias en el hospital.