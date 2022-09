“Nos hemos alejado tanto de nosotros mismos que nos despierta el sufrimiento”

R.

La mayoría de abordajes terapéuticos no están basados en un cientifismo empírico, tienen más de filosófico, de poético, de psicoespiritual, si se quiere. Las constelaciones también son propicias para muchos estudios sobre la eficacia, si no hablaríamos de charlatanería y muchos estudios demuestran sus buenos efectos. Ahora bien, hay algo en la metodología de las constelaciones que pertenece al ámbito de lo inexplicable. No diría sobrenatural. Existe evidencia de cómo los representantes en una constelación experimentan los sentimientos y las vivencias profundas de los representados, esto significa que si una persona representa a mi padre, potencialmente accede a las vivencias de sentimientos profundos de él. ¿Cómo ocurre esto? No lo sabemos, si me preguntan si esta afirmación es verdadera, mi respuesta favorita es que yo soy un escéptico.