Jhonny Rivera critica la condena a Aida Victoria Merlano

El caso de la joven 'influencer' Aida Victoria Merlano ha generado polémica en redes sociales, diferentes personalidades del país han manifestado su apoyo, mientras que otros afirman estar de acuerdo con el proceso jurídico.

Dentro de los diversos comentarios, se conoció el pronunciamiento del artista Jhonny Rivera, quien dejó en evidencia aspectos que nadie conoce de la vida de Aída Victoria Merlano y además, expresó su apoyo en un video.

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, Rivera dijo sentirse desconsolado y triste por la situación de Merlano. “Yo casi no habló de estos temas, pero me quiero pronunciar por lo que está pasando con mi amiga Aida Victoria Merlano. La verdad eso me ha tenido triste y desconsolado, inclusive no puedo, ni siquiera, entender cómo pasa eso”.