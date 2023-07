Jack White subasta su Tesla tras pelea con Elon Musk

En un principio White sentía una gran admiración por el magnate, a tal punto de llamarlo “el Henry Ford del siglo XXI”. Además, ofreció un concierto especial en la planta de la compañía en Fremont, California, en 2018.

La polémica arrancó tras las restricciones o censuras de Musk al comprar Twitter. Uno de los casos que rebozó la copa para White fue el cierre de la cuenta de Kanye West por alabar a Hitler. En su momento, el artista cuestionó la “libertad de expresión” dentro de la plataforma.

Debido a esto, el cantante subastará su Tesla Modelo S 2013, junto con una selección de otros artículos para una venta de garaje virtual con su sello Third Man Records, asociado con Everything But The House.