“Sin licor se vive mejor”: Iván Zuleta anuncia un cambio en su vida

“Yo sabía que esto era un mensaje de Dios, me estaba haciendo un llamado, el cual recibí con todo el gozo del mundo. Hoy me doy cuenta que sin licor se vive mejor. No solo tenemos talento para cantarle al mundo, el talento pertenece al que nos lo dio”, expresó.

Gracias al cambio que decidió tomar en su vida, aseguró que por primera vez en tres décadas de carrera se subió a un escenario sin haber ingerido alcohol.

"Es la primera vez en treinta años de carrera artística que me subo a una tarima sin trago. Primera vez que le canto a un público tan selecto, porque son mis hermanos en Cristo”, manifestó.

En medio del evento, Zuleta entonó varios versos religiosos ante sus seguidores: “Para él serán mis cantares, para él serán mis cantares, para él es la vida mía. Dios permita y la alegría se mude pa’ sus hogares”.