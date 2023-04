“Ayudó a creer más en mí”: así recordó Iván Lalinde a Lina Marulanda

En el clip compartido por el comunicador, aparece un portarretrato con una fotografía de la modelo, quien posa con una cara divertida. “Mi flacuchenta, mi parcera, siempre en mi corazón, siempre en mi mente, siempre en mi vida”, expresó Lalinde en la publicación.

Y reveló que ella lo ayudó a tener más confianza en sí mismo. “Cada que me paro frente a una cámara recuerdo los consejos, los regaños y el amor que me daba. Lina me ayudó a creer más en mí”, señaló el periodista.

Además, Lalinde reiteró en los buenos recuerdos que tiene con Lina Marulanda como cuando bailaban la canción Atrévete de Calle 13. “Y así, con la memoria, le doy GRACIAS. Y guardo esa cara de necedad y de 'payasa' que ponía pa’ molestar”, dijo.