Ismael Miranda, ‘el niño bonito de la salsa’, está listo para volver a cantar

El cantante Ismael Miranda reapareció públicamente después de sufrir un derrame cerebral hace más de un año. Este artista puertorriqueño agradeció a sus amigos, familiares y seguidores por orar para su recuperación.

‘El niño bonito de la salsa’ estuvo en una ceremonia religiosa organizada para celebrar su vida. Fue organizada por sus amigos, colegas y familiares que agradecían su recuperación. Allí aprovechó para adelantar que los médicos ya le dieron el aval para volver a cantar.

“Les digo a ustedes que yo les voy a cantar, no ahora, pero yo voy a hacer todo lo posible y ya el doctor me dijo que sí, que podía ya entre tres, cuatro semanas, hacer mi movida. Me gusta hacer las cosas a su tiempo”, expresó el artista en medio de su emoción.

Miranda agradeció a Dios estar de pie y confesó que se tomará un tiempo y se dedicará a orar, mientras retoma los escenarios.

A la cita asistieron los artistas Gilberto Santa Rosa, Bobby Valentín, Jerry Rivas y Alex D’Castro.

Durante el año pasado, y a través de las redes sociales, la familia Miranda Batlle mantuvo al tanto a los seguidores del artista sobre su estado de salud. En 2021 Ismael fue sometido a un cateterismo y a una intervención para poner una malla en una de las arterias de su corazón.