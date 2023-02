Isabella Garman y su colorido de Carnaval

Para su época universitaria, Garman se fortaleció en conocimiento, aprendió muchísimo sobre moda, sin embargo, nunca dejó a un lado su gran pasión, la pintura.

“Si bien el universo de la moda es extremadamente amplio yo siempre buscaba la excusa para seguir pintando, ahí fue cuando comencé a pintar sobre tela y descubrí la magia de narrar el Carnaval”.

En su encuentro con el Carnaval, Isabella logró encontrarse así misma también y construir a partir de la identidad de ciudad, una propia.

“El Carnaval posee un identidad propia que corresponde a la multiculturalidad. Un día cualquiera yo comience a pintar un par de cosas sobre camisas básicas, marimondas, garabatos y demás. Lo sorprendente fue que a la gente le encantó y empezó a pedir que lo hiciera para vender y me he quedado haciendo más que por el negocio, porque me encanta”.