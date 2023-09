La creatividad como eje de desarrollo en el Carnaval

"Aquí en Barranquilla la gente cuando viene a Barranquilla no quieren venir a ver, no sé, un grupo bailando zamba, aquí quieren venir a ver la marimonda, aquí quieren venir a ver el monocuco".

Hacer de la creatividad un motor de bienestar ha sido uno de sus mayores objetivos y por ello recordó aquel momento memorable de su reinado en el que izó la bandera en Nueva Colombia e compañía de la comparsa Raíces, dirigida por Yilda Fruto.

"En ese momento Yilda me dijo una de las frases que han marcado mi vida, una de las frases que me ayuda a levantarme cuando estoy cansada o cuando hay muchos problemas alrededor, esa frase me da la fuerza y la energía que necesito para seguir trabajando por las industrias creativas: Daniela mira dónde vivo yo y con las uñas hacemos cultura y por eso estoy aquí hoy, porque mi invitación es a que Yilda sea el motivo central de nuestras ciudades creativas".

Y es que al integrar espacios creativos, se brinda una oportunidad invaluable para que artistas locales puedan mostrar su talento y contribuir a la escena cultural de la ciudad.

"Quiero que todas nuestras ciudades se conviertan en ciudades creativas, que creamos en el potencial que tiene la cultura en nuestros carnavales, que es un potencial infinito creamos en ese corazón que nos palpita y ese sentido que nos dice si es por ahí y esto sí tiene un gran potencial".