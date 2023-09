“Me siento huérfano de padre musical, será duro encontrarnos”: Carlos Vives

Más allá de cualquier sentimiento que genera su partida Carlos Vives le hace un reconocimiento al considerarlo su padre musical.

“Hoy me siento huérfano de padre musical y será duro encontrarnos, vernos todos a la cara y decir: 'no puede ser...'. Y lo vamos a llorar y lo vamos a extrañar. Ahí está en la carátula de nuestro álbum La tierra del olvido con su guitarra y su manta arhuaca. No quiso viajar más por el mundo y se dedicó a sus alumnos y a emprender el liderazgo de la arqueología musical en Colombia y América con su agrupación Mucho Indio”.