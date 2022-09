El hijo de Fanny Lu, Teo, debutó como cantante con ‘Chocolatico’

Asimismo, confesó que antes de hacer su debut en la música estaba atravesando por un mal momento a nivel personal.

“Estaba saliendo de un momento medio fuertecito en mi vida, que no sabía lo que quería de la música, no tenía mucha fe, no creía mucho en mí, tenía el autoestima baja. Esa experiencia me fue reforzando y asegurando que yo estoy hecho para esto, que sí soy bueno”, contó a ‘El Universo’.

‘Chocolatico’ ya cuenta con más de un millón 600 mil visualizaciones en el canal de YouTube de Teo, quien después lanzó la canción ‘Thai’.