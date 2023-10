“Hay que revolucionar la educación desde las aulas”

“La docencia es algo que llevo en la sangre”. Así resume Angely Luz Escobar García su gran pasión por la enseñanza y la comunicación de saberes que tanto éxito y buenos resultados le han traído a lo largo de su vida.

Esta mujer de 66 años carga tres títulos que la avalan y la respaldan en ese arduo camino de la docencia. Es normalista de la Normal Departamental del Atlántico, licenciada en Educación Artística de la Universidad del Atlántico y especialista en Lúdica de la Universidad Los Libertadores.

“Desde muy niña jugaba a ser maestra y siempre tenía esa facilidad de comunicar y me gustaba ver cómo lo que yo enseñaba tenía buena receptividad. En el colegio los profesores me decían que yo había nacido para ser maestra y no sé equivocaron. Me fui perfilando por ese camino y lo que mi ser me indicaba que hiciera hasta llegar a donde estoy ahora”, recordó.

Desde 1997 y hasta la fecha se ha desempeñado como maestra de básica primaria en la Institución Educativa Técnica Comercial Alberto Pumarejo, ubicada en el municipio de Malambo. Su peculiar forma de dictar su cátedra la ha puesto, con la velocidad de las redes sociales, delante de millones de miradas a nivel mundial.

A través de la lúdica, que se traduce en bailes y música folclórica, enseña a los menores las diferentes áreas del conocimiento.

La profe Angely, como le dicen sus estudiantes, contó que el impacto causado por la pandemia a muchas familias la motivó a intensificar su divertida metodología de estudio para poder rescatar, además del folclor, esa alegría que el virus del covid-19 arrancó de la vida de los niños en ese momento.