Harry Potter: 25 años de pura magia

Harry potter day Barranquilla.

El fandom de la saga de libros y por supuesto de películas es demasiado amplio no solo alrededor del mundo, sino que en Barranquilla hay una gran población amante de esta historia. José David Cortissoz, creador de esta iniciativa, en conversación con EL HERALDO puntualizó: “Somos fans porque somos geek. Es decir, no solamente somos fans de Harry Potter, somos fans de muchas franquicias, sobre todo Star Wars y Star Trek”. Y agregó que la idea llegó a él porque “podría ser una maravillosa forma de inculcar la lectura, que ya de alguna manera lo había hecho. Enseñó a los niños a leer no libritos ni cuentos, sino que ya eran libros de más de cien páginas”. El evento nació en 2017 y hasta el momento se han realizado cuatro ediciones.