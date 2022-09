“Agradecemos a los picós por pegar nuestras canciones”: Hansel y Raúl

El cariño que siente el público barranquillero por el dúo Hansel y Raúl no deja de sorprenderlos cada vez que pisan la ciudad. En esta ocasión desde que llegaron al aeropuerto les han dicho que el tema salsero del momento es Échame a mí la culpa, y admiten que incluso muchos de sus temas solo se pegan en la capital atlanticense.

La fórmula para que esto ocurra dijeron desconocerla, pero al informarles que este domingo en el concierto organizado por Eventos EL HERALDO y Moy’s Producciones, alternarán con el picó El Imperio y Ana Del Castillo, parece que encontraron la respuesta.

“Nunca nos habíamos presentado en el velódromo y mucho menos alternando con un picó, eso es algo maravilloso. Le debemos mucho a los picós, nos sentimos agradecidos por pegar nuestras canciones, aquí tenemos 18 grandes éxitos y eso se debe a esos monstruosos equipos de sonido, la verdad es que sin su respaldo solo sonaría Ayer y María Teresa y Danilo, pero a los picós le debemos nuestro éxito aquí”, declararon los cubanos en diálogo exclusivo con esta Casa Editorial.

Es tanto el agradecimiento que le tienen a estas potentes máquinas de sonido que sienten que están en mora y revelaron que están planeando hacerles un tributo. “Podría ser un evento con ellos para homenajearlos o no sé si una canción, pero se viene algo con bueno, no puedo decir más porque quiero que sea sorpresa”, prometió Hansel Enrique Martínez.

Debido al cariño que sienten por Barranquilla, que grabaron el tema Dime, inspirado en el ambiente barranquillero. El videoclip también lo rodaron en estas tierras, sin embargo, este no ha explotado como lo esperaban.

“No entiendo por qué Ayer es un himno en Barranquilla, yo quisiera que alguien me contestara la pregunta y nadie puede. Dime lo grabamos en el álbum 33, pero me causa intriga por qué no ha sonado tanto como esperábamos, mientras que otros temas de esa producción como El muñequito, que no era nuestra gran apuesta gusta mucho, así que quien manda es la gente. Quiero recomendarles Dime que fue el tema que hicimos para los barranquilleros”, explicó Hansel.

Sobre Échame a mí la culpa, que es la que está sonando fuerte, Hansel recordó que la hicieron como relleno en 1986 como parte del álbum Tropical.

“Es algo inesperado, la incluimos porque a Raúl y a mí nos gusta desde niños, es una ranchera hermosa y por fortuna acá la han reactivado”.