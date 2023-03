“Me cambió la vida”: Guy Ecker sobre su papel en ‘Café con aroma de mujer’

“Fue la mejor equivocación, si se puede llamar así, de mi vida porque esa novela fue yo creo que es la más impactante, la más importante de mi carrera”, dijo Guy Frederick Ecker, nacido en Sao Paulo en 1959.

Contó que cuando inició el rodaje de la telenovela no tenía mucho tiempo de haber llegado a Colombia y todavía no dominaba muy bien el español, pero que aún así fue el escogido para dar vida a Sebastián Vallejo.

“Café con aroma de mujer fue el proyecto que me cambió la vida porque yo llegué a Colombia como un desconocido, mi español en esta época no estaba muy bien, estaba yo hablando mucho portugués porque estábamos haciendo las traducciones. La verdad no sabíamos qué esperar”, agregó.