Gustavo Restrepo: el librero ambulante que incentiva el hábito de la lectura

Mientras atiende a los pocos compradores que se mantienen fieles a su estantería móvil, Gustavo reconoce que en los libros ha encontrado su refugio, luego de haber vivido una secuencia de experiencias “largas y difíciles” desde los primeros años de su vida.

“Vengo de una montaña del interior del país. Nací en un pueblo llamado Santa Fe de Antioquia, donde mis papás tenían una finquita, algunos animales, siembras de frutas y café. Vivíamos tranquilos, hasta que fuimos víctimas de la violencia liberal y conservadora y nos convertimos en unos de los primeros desplazados por la guerra en el país”, recordó.

A partir de ahí, de manera forzada, inició la secuencia de vivencias que han dado lugar a que, actualmente, Restrepo Gutiérrez tenga muchas historias para contar, además de las aprendidas a través de los libros, que es el hábito que ha conservado en sus entrañas: “La situación económica en mi casa ya no era buena, entonces mis padres me metieron a un internado, pero mantuvimos contacto. Ellos siempre fueron muy devotos; entonces, me convencieron para que, en el internado, me inclinara hacia el servicio sacerdotal”.

Esos primeros acercamientos con el sacramento del orden, además de ser el camino hacia el servicio a la iglesia y a Dios, también fueron la ruta que condujo a Gustavo hacia Barranquilla, donde llegó y se quedó.

“Tenía una tía que era madre superiora del Asilo San Antonio, ubicado en la calle 41 con carrera 47. Cuando era niño, ella me traía a Barranquilla a pasar vacaciones y yo me las disfrutaba mucho. Por las tardes iba a caminar por el Centro, que parecía una tacita de cristal. Me iba encantado con las vitrinas. Todo era un espectáculo que yo no me quería perder”, detalló emocionado.

En una de esas visitas temporales decidió quedarse de manera permanente en la ciudad, ejerciendo como sacristán de algunos templos. Sin embargo, de manera jocosa, rememoró que terminó “vistiendo santos” y prefirió considerar una manera de ganarse la vida. En esta nueva etapa, su primer plan fue vender frutas en el Centro, pero, a pesar de haber dedicado varios años a esta labor, no le resultó muy rentable. Entonces, según cuenta, pensó: “Si a mí siempre me ha gustado mucho leer, ¿por qué no he intentado vender libros?”.

Aseguró haber comprado sus libros favoritos, priorizando los títulos más exitosos de Gabriel García Márquez, entre esos Memoria de mis putas tristes, publicado en el 2004. Paradójicamente, esta obra del Nobel de Literatura es la única que no le gusta “por su aparente alegoría a la pederastia”, pero fue una de las que más vendió.