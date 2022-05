Gustavo Calderón es el nuevo Rey de Reyes de la Canción Inédita Vallenata

El concurso exclusivo para compositores y que este año en la edición 55 del Festival de la Leyenda Vallenata solo reunió a ganadores de años anteriores para disputar la corona Rey de Reyes, conoció a su nuevo monarca la noche de este sábado.

El nuevo Rey de Reyes es el abogado sandiegano Gustavo Calderón con el merengue ‘La parranda Vallenata’, el segundo lugar fue para Rafael Manjarréz con el son ‘a la verdad de Dios’ y la tercera plaza fue para Antonina Segunda Daza con el paseo ‘Aquí estoy yo’.

“Decidí cantarle a la parranda Vallenata, este Festival es reflejo de lo que es una verdadera parrranda. En tiempos de modernidad le agregué un elemento que ahora es indispensable y es la mujer, parranda sin mujer no tiene sentido”, explicó el autor sobre su obra.

El también exalcalde de San Diego, Cesar, dijo que el merengue es un aire en extinción y que con su triunfo quiere hacerlo visible para que sea grabado por los jóvenes. “Hay que ir por el rescate de este aire tan auténtico, yo soy especialista en componerlo, me brota con facilidad. Este lo hice hace 10 años y lo traje ahora a competir. No me gusta escribir porque voy a competir en algún festival, sino porque me nace del alma”, destacó Calderón.