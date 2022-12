Greeicy Rendón recordó historia de una ruptura amorosa en pleno concierto

En medio de su presentación, la vallecaucana reveló que un hombre la engañó, pero que se ‘hizo la loca’ y siguió su vida normal.

“La primera vez este hombre comete un error muy grave conmigo, pero pues cualquiera se equivoca. Y él me dice: “Mira, esto no volverá a pasar, esto va a cambiar, yo me siento la verdad muy arrepentido”. ¿A cuántas no les han echado el mismo cuento? a mí me lo echaron y yo la verdad lo perdoné”, expresó.

No obstante, Greeicy no mencionó ningún nombre y mucho menos manifestó si se trataba de algo relacionado a su actual pareja, Mike Bahía.

En ese momento, los músicos dejaron de tocar y el escenario quedó en total silencio, lo que podría significar que hacía parte del espectáculo.