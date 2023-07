Gran Malecón celebra su sexto aniversario con 25 millones de visitantes

Tripadvisor le ha otorgado al Gran Malecón 4 certificados: Certificado de Excelencia (2019), Travelers Choice(2020 y 2021) y The Best of the Best (2022), a los que se suma el de destino de turismo sostenible otorgado este 2023 por parte de la firma Acert S.A., con el respaldo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por medio del Fondo Nacional de Turismo, Fontur. Además, ha sido ganador de premios como la Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo, Eurasian Prize International Architecture and Design Awards.



Para la jefa de la Oficina de Turismo de Barranquilla, Katy López, es un orgullo ostentar hoy el certificado como destino distrital sostenible de la región Caribe actualmente, luego de cumplir con los 200 requisitos exigidos. “Ahora el compromiso es cada día mayor, el objetivo es continuar certificando los nuevos sectores del Gran Malecón y los distintos proyectos de ciudad en busca de seguir aumentando la competitividad como destino”, destaca la funcionaria.

El Gran Malecón se ha caracterizado por ser un espacio que apoya emprendimientos locales y que le ha dado la bienvenida a los distintos sabores del mundo, logrando un beneficio, no solo para los emprendedores, sino también para la sostenibilidad del lugar. Hoy, cuenta con 48 comercios, 42 más desde su apertura, lo que representa un porcentaje de crecimiento de 700 %.



El 45 % son marcas creadas para el espacio, son nuevos emprendimientos. En la actualidad el Gran Malecón genera 215 empleos directos y 102 indirectos



Desde sus inicios, el Gran Malecón ha sido el preferido para muchos eventos, incluso fue locación de una actividad de Netflix. A la fecha se han realizado más de 1.500 activaciones y eventos culturales, deportivos y muestras de emprendimiento, que han marcado un hito en la historia de la ciudad, como la llegada del buque Gloria, el cumpleaños de Barranquilla, el desfile de las Fuerzas Militares y Policiales el 20 de julio, y este año ‘El Carnaval de Verano, mar y río’, este fin de semana.



En lo que va del 2023 se han registrado 172 salidas de embarcaciones desde el muelle del sector Puerta de Oro, con el embarque de alrededor de 4.819 pasajeros acumulados, que dan cuenta de la buena acogida de la actividad de esparcimiento fluvial.



El Gran Malecón se desarrolla a lo largo de 5 kilómetros de la ribera occidental del río Magdalena y cuenta con un malecón y una vía en doble calzada paralela al mismo y con conexión con la vía 40 en las calles 79, 72 y 58 (zona industrial) y se enlazará en la isla La Loma y con Puerta de Oro Centro de Eventos del Caribe.