Video: acordeonero Jorge Vergel golpeó a conductor en Valledupar

“Y por eso yo soy como soy el amigo de siempre pa’ ti, y si tengo un momento de gloria yo sé que en el triunfo hay dolor. Yo no le hago dos caras a ninguno por eso la gente cree en mí, y me fían, me prestan me dan, por eso soy rico en amor…”, canta el sacerdote mientras que los feligreses le siguen el coro.

El video cuenta con más de 14 mil reproducciones y este ha causado polémica en las redes sociales con algunos comentarios de los internautas opinando acerca de la acción del párroco:

“Así deberían ser las misas, que todos participen con alegría, excelente Padre que Dios lo siga bendiciendo con su santo espíritu”, “así sí dan ganas de ir a misa”, “esa es la actitud padre, ojalá todos los sacerdotes fueran así como usted para qué nos alegren el corazón, mi Dios lo bendiga al ciento por uno”, son algunos de los comentarios de la publicación.