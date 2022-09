Giancarlo Mainero, una vida con mucha pasión y color

Durante su pregrado tuvo tan destacado desempeño que uno de sus profesores lo invitó a que trabajaran juntos un año antes de tomar grado.

“Arquitectura me motivaba muchísimo, y es que me causaba fascinación todo lo que podía hacer, por lo que naturalmente me destaque y mi profesor me lleva a trabajar con él sin haberme graduado, lo que me ayudó a poder entrar directo a hacer una maestría”.

Al salir de la universidad Mainero aplica a la maestría en Urbanismo e Interiorismo de la Domus Academy, una de las escuelas de diseño más prestigiosas en Milán, Italia.

“Al salir de la universidad ya tenía claro en lo que me quería especializar y pasar en la escuela de Milán no solo me permitió llenarme de nuevos conocimientos, sino también reencontrarme con mis raíces italianas, muy ligadas a los estilos abiertos, cálidos y familiares”.