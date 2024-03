“Gabo no escribió ficción, sino premonición”

Gabriel Eligio es contador de profesión y toda su vida ‘contó’ números. Un día cualquiera la creatividad familiar lo llamó y las operaciones matemáticas se volvieron letras y empezó a escribir.

De hecho, actualmente acaba de terminar su primera novela y espera publicarla como una especie de homenaje a su tío Gabo.

(Aquí: La Fundación Gabo presenta el concepto del Festival Gabo 2024)

“Esa novela se la llevó el huracán Katrina cuando yo la tenía manuscrita en Miami junto con muchas cosas que había escrito. Cuando le comenté a Gabo que la novela se me había perdido me dijo que no me preocupara que seguro esa novela iba a ser mala y cuando la reescribiera me iba a dar cuenta. 20 años después la reescribí en honor a él”.