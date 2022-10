Fue un experimento social: Salomé Camargo sobre incidente durante programa

“Somos mujeres, esto es algo natural. En algún momento me pasó en el colegio, en situaciones de mi vida pero no pensé que fuera en un programa de televisión en vivo”, dijo la barranquillera. También expresó que, “Ninguna está libre de un accidente y ¡esto que me ocurrió le puede pasar a cualquiera! ES NORMAL”, en su cuenta de Instagram.

Nuevamente, este 11 de octubre la exparticipante del Factor XS se refirió al tema y aclaró que la situación fue planeada.

“Lo que vieron ustedes ayer fue un experimento junto a Kotex para concientizar a todas las personas sobre el sangrado durante el periodo y sobre lo que todas las mujeres pasamos cada 28 días”, reveló Salomé a través de historias e hizo énfasis en que aún existe tabú sobre la educación menstrual.