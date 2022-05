Fonseca celebra 20 años de su carrera con un nuevo álbum

Si la gente cree que su peor momento fue cuando se equivocó cantando el Himno Nacional en el Metropolitano de Barranquilla, es que quizás no saben nada de él.

“Han sido muchos años de mucha constancia”, así es como el cantautor colombiano Fonseca describe su nueva producción discográfica Viajante.

Un álbum de diez canciones, las cuales, para el cantante, son el reflejo de él mismo.

“Es sin duda el álbum en el que más he escrito, fue un proceso muy intenso, el más duro que he tenido en mi carrera musical y el resultado fue increíble. Me sumergí profundamente en cada letra que tiene ese disco, les conozco cada nota, cada melodía”, manifiesta el ganador de siete Grammys en diálogo con EL HERALDO.

Viajante, un nombre que no surgió por azar. Después de una larga búsqueda, Fonseca encontró la palabra precisa, que identifica la importancia que tiene este momento de su vida. Con más de 80 países recorridos, el cantautor hace una parada rápida con su reciente álbum, para agradecer esta historia musical que se inició en 2002.

“Encontrar el titulo para un álbum que ha sido muy intenso, no fue nada sencillo, quería algo que describiera exactamente el punto de mi carrera musical y más de los 20 años de trayectoria. Quería que el titulo hablara del viaje, carreteras, caminos, y finalmente encontré esta tremenda palabra”, puntualizó.

Asimismo, añadió: “Si algo he sentido en estos años de carrera es que mis ganas de hacer música y la motivación es algo que he tenido intacto por siempre. Sigo sintiendo la misma emoción cuando me subo a un escenario o cuando entro a un estudio”.