Se conoce el primer ganador del Festival Vallenato 2022

Se comenzaron a definir las primeras coronas de la edición 53 del Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje a Jorge Oñate. La noche de este viernes los primeros en enfrentarse fueron los verseadores infantiles, competencia que dejó como ganador a Álex Álex Barros González, el segundo lugar fue para Dahiana Carvajal y el tercer puesto fue para Emanuel Almanares.

“Canto un verso bien sentido con este talento grato y me siento agradecido con el Festival Vallenato”, fue el verso que en señal de agradecimiento creó en tarima el menor.

El año pasado Álex Álex Barros ocupó el segundo lugar y Emanuel Almendrales fue tercero y en esta ocasión dieron una intensa lucha cargada de creatividad.

“Vengo de una familia de cajeros, del Pulpo Castilla que tocó con Diomedes, pero lo mío son los versos y aquí lo estoy demostrando, me había ganado muchos festivales en la costa, pero este era mi sueño y me preparé para eso, me gusta leer muchos cuentos y de ahí nutro mi lenguaje”, sostuvo el valduparense de 11 años.