El Festival Vallenato 2023 ya tiene sus primeros reyes

La segunda participante fue la samaria Heinis Julieth Gulfo Palma, de 15 años.

“Estas es la tercera vez que me presento alcanzando los primeros lugares. Fue una preparación de la mano del maestro Jaime Arrieta, de la escuela Amigos del Arte en Arjona Bolívar. Soy fiel seguidora de acordeoneros como Rolando Ochoa y Javier Matta”.

La acompañan en la caja Santiago Pérez y en la guacharaca Mariangela Quintana.

Considera que la mujer se está empoderando en el género vallenato, las habilidades son dignas de mostrar y el tiempo demostrará que son dignas representantes de esta música.

La digitadora samaria se presentó con el Paseo ‘Agonía’ de Leandro Diaz, el merengue Dina López de la autoría de José Munive, el son ‘Amor irresistible’ de la autoría de Luis Enrique Martínez y la puya ‘Vuelve una reina’, de Yeimi Arrieta.

“Me siento feliz tocando vallenato, este es un proceso muy largo, ya he participado cuatro veces y siempre me he metido en la final, la idea es seguir creciendo a nivel musical y no bajar jamás los brazos”, dijo la joven de 15 años, que desde los 7 años inició su romance con el acordeón.