Festival de la Leyenda Vallenata presentó su programación oficial

Las actividades se inician el sábado 27 abril con el desfile de Jeep Willys Parranderos a partir de las 3:00 de la tarde. Para el domingo 28 de abril, el concurso de Pintura Infantil desde las 8:30 de la mañana: ‘Los niños pintan el Festival de La Leyenda Vallenata’. Desde las 3:00 de la tarde se llevará a cabo el desfile de Piloneras Infantil y Juvenil.

El lunes 29 abril desde las 8:00 de la mañana se inician las primeras rondas de los concursos de Acordeón Infantil, Acordeonera Menor, Acordeón Juvenil y Acordeón Aficionado.

El martes 30 abril continúan los concursos mencionados y se inicia el concurso de Acordeonera Mayor a partir de las 8:00 de la mañana. A las 4:00 de la tarde se inicia el desfile de Piloneras Mayores. A esa misma hora será la escenificación del milagro de la Leyenda Vallenata en la plaza Alfonso López. Finalmente, a las seis de la tarde se llevará a cabo la inauguración del 57° Festival de la Leyenda Vallenata, en homenaje a Iván Villazón Aponte, ‘La Voz Tenor del Vallenato’.

El día miércoles primero de mayo desde las ocho de la mañana siguen los diversos concursos anotados y se inicia Acordeón Profesional; después Piqueria Infantil (10:00 A.M.) y Piqueria Mayor (2:00 P.M.).

La programación para el día jueves dos de mayo desde las 8:00 de la mañana establece la semifinal de los concursos de Acordeón Infantil, Acordeonera Menor, Acordeón Juvenil y Acordeón Aficionado. Segunda ronda de Acordeonera Mayor, primera ronda de Canción Vallenata Inédita y segunda ronda de Piqueria Mayor (10:00 A.M.). Además, la primera ronda de Acordeón Profesional a partir de las (11:00 A.M).

A partir de las 2:00 P.M. serán las finales de los concursos Acordeón Infantil, Acordeonera Menor, Acordeón Juvenil, Piqueria Infantil. A las 8:00 P.M. final del concurso de Acordeón Aficionado.

Para el viernes tres de mayo (8:00 A.M.), sigue la semifinal de los concursos de Acordeonera Mayor, Piqueria Mayor; segunda ronda Acordeón Profesional (11:00 A.M.) y Canción Vallenata Inédita - 8:00 A.M.

Para las 8:00 de la noche están previstas las finales de los concursos de Acordeonera Mayor y Piqueria mayor.

Finalmente, el sábado cuatro de mayo desde las 8:00 de la mañana semifinales de los concursos de Acordeón Profesional y Canción Vallenata Inédita. Para las 8:00 de la noche, serán las finales de los mencionados concursos.

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata dará a conocer con mucha antelación los escenarios donde se desarrollarán los diversos concursos de acordeón, piqueria, canción vallenata inédita, piloneras, pintura infantil, desfiles de piloneras; recorrido del desfile de Jeep Willys Parranderos, la ceremonia inaugural y el conversatorio denominado ‘Almas felices’, entre otras actividades.