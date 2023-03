“Si no aprendemos a burlarnos de nosotros, viviremos amargados”

Tras su exitoso debut como escritor con su libro Más allá de la familia presidencial, el abogado y periodista Felipe Zuleta Lleras, se aventuró a publicar un nuevo texto. Se trata de Si saben cómo soy ¿para qué me invitan?, una mirada a nuestra sociedad desde la familia presidencial.

Vea también: PGN abre investigación disciplinaria contra Nicolás Petro

El nieto del líder liberal Alberto Lleras Camargo, dos veces Presidente de Colombia, y del diplomático Eduardo Zuleta Ángel, presidente de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas, contó que escribió esta otra crónica sobre su vida debido a que como consecuencia del primer libro, varios de sus primos quedaron muy mortificados porque contó que su abuelo paterno, Eduardo Zuleta, había sido un hombre muy importante, muerto exilado en Miami. La razón es que le habían dictado una orden de captura por la presunta comisión de un delito.

“Ese era, hasta mi primer libro, el secreto mejor guardado de la familia. Tres de mis primos me mandaron una carta, protestando. Nunca la contesté, pero cuando la leí pensé, si saben cómo soy ¿Para qué me invitan? Si ellos no me dicen nada, seguramente no habría vuelto a mencionar al abuelo en este libro. A mi edad ya me da pereza casar nuevas peleas”, contó a EL HERALDO Zuleta Lleras.

A continuación se reproducen apartes de la entrevista concedida a esta Casa Editorial.