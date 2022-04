“Mi libro es un escándalo porque me desnudé por completo”: Felipe Zuleta

R.

Es que a diferencia de Bogotá, ustedes han tenido muy buenos alcaldes por cuatro periodos, dos veces Álex, Elsita, ahora Pumarejo, entonces hay continuidad y uno ve las obras, por ejemplo si usted va a salir de Barranquilla tiene por donde salir por el sur, por el norte, en fin; en cambio en Bogotá no hay por donde salir. Además esta es una ciudad amable, bonita, se ve que le han metido y tiene civismo, algo que no se ve en Bogotá, aquí la cuidan y aparte de eso aquí se come divinamente. Yo tengo un apartamento acá y espero no pensionarme a los 62 años, porque sería este año y no me van a dejar, pero yo creo que en dos o tres años me retiro, no vuelvo a hacer nada y me dedicaré a escribir otros libros y a tomar trago y a joder.