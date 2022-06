“Yo soy un constructor de historias”: Fausto Pérez

Estadio José Amalfitani, allí Vélez Sarsfield de Argentina recibía a Junior de Barranquilla. 2-1 fue el resultado final, en penales se decidió la suerte de ambos equipos y el club argentino derrotaría a los tiburones 5-4 y avanzaría a la final que a la postre ganaría.

Aunque haber estado ahí en el estadio, presenciando ese histórico momento del Junior pudiera ser una anécdota en sí misma, la de Fausto Pérez va más allá. Luego de finalizado el encuentro aprovechó para entrevistar a Carlos Bianchi, director técnico de los argentinos. “Yo entrevisté a Bianchi, hice mi trabajo y cuando voy saliendo se me perdió la grabadora. Yo me puse a llorar, era un ‘pelao’. Media hora después de eso salió Bianchi y le conté la situación, le dije donde trabajaba y que si no llevaba la entrevista me botaban. Pude volver a entrevistarlo, y ahí también llegó Chilavert y me dijeron que a cualquiera le puede pasar, que son gajes del oficio”.