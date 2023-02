Club de Fans de RBD denuncia irregularidad en venta de boletas del concierto

Gabriela León, fanática de la banda indicó que “desde las 8:30 estoy en la fila virtual pero la página está caída. Ahora que ya no hay boletas fue que pude entrar. Perdí toda la mañana”.

Por su parte, Andrea Marín Cadavid, indicó a esta Casa Editorial: “La peor experiencia que he tenido. Estaba pendiente desde antes de las 9 de la mañana y ya a esa hora no había nada disponible. Todos en mi casa me han estado ayudando. Alcancé a entrar y seleccionar la Zona Este Corazón y al momento de escoger dos entradas y me dice que superó el máximo disponible”.

Alejandra Álvarez explicó que empezó a hacer la fila virtual desde las 6 de la mañana “y justo cuando ya pude acceder me salía todo agotado. Llega un punto en el que puedes seleccionar que las ubicaciones aparentemente disponibles pero al final no lo están”.