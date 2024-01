Fallece con 91 años Chita Rivera, actriz en West Side Story y otros musicales

Rivera nació en Washington D.C. el 23 de enero de 1933, hija de Pedro Julio Figueroa del Rivero, un músico puertorriqueño, y de Katherine Anderson, de ascendencia escocesa, italiana y puertorriqueña, que trabajó en el Pentágono tras quedarse viuda cuando su hija tenía 7 años.

"Mi padre tocaba el saxofón y el clarinete, y mi madre siempre quiso bailar, pero tuvo cinco hijos", recordaba Rivera, a quien su madre matriculó en una escuela de ballet a los 11 años, encauzando un talento que pronto empezaría a dar frutos.

A los 15 años, fue aceptada en la Escuela de Baile Americano de Nueva York, fundada por George Balanchine, donde sentó las bases técnicas del baile que la acompañarían para siempre en los escenarios, según dijo en una entrevista.

Rivera tuvo una activa carrera que además de los teatros abarcó la música, la pequeña y gran pantalla: sus títulos más recientes son el musical 'The Visit' (2015) y la serie 'One Day At a Time' (2017) de Netflix, en la que estuvo tres temporadas.

"He trabajado duro. Soy una persona positiva que olvida lo negativo. Hay que confiar en Dios, tener sentido del humor y reírse de uno mismo, hay que disfrutar la vida", afirmó la artista hace once años a este medio.