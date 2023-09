Exsuegro de Shakira la demandaría por frase que le dedicó en ‘El jefe’

Y es que en la letra de ‘El jefe’ la colombiana aparentemente hace alusión a su exsuegro, Joan Piqué, con una explosiva letra que está causando polémica.

“Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura”, canta Shakira en un momento del tema publicado el pasado miércoles 20 de septiembre.

Para algunos se trata de un duro mensaje para el señor, de quien aparentemente lamenta que siga con vida.

Shakira no ha salido a desmentir o confirmar si esa estrofa de 'El Jefe' va directamente dedicada a su exsuegro, con quien supuestamente la relación no era la mejor cuando ella vivía en pareja con Piqué.

Sin embargo, los abogados del padre del exfutbolista ya se movilizan tras el presunto ataque por parte de la colombiana a través del nuevo tema, según información dada a conocer por Las Mamarazzis de El Periódico de Catalunya.

Las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez han preguntado al "entorno" de Piqué y han "podido saber que los abogados de Joan Piqué ya le han consultado si quiere poner una demanda".

En la nota publicada este viernes 22 de septiembre, las reporteras aseguran que los defensores del señor "están esperando respuesta": "¿La guerra pasará de la partitura a la judicatura?", se cuestionaron las comunicadoras.

De manera oficial, Joan Piqué no ha emitido declaración alguna respecto a la aparente alusión que Shakira hace sobre él en la nueva canción.

La nueva canción de Shakira también se encuentra en controversia pues se la dedicó a Lili Melgar, la mujer que se ha confirmado era la niñera de sus hijos en España, según El Periódico de Catalunya.