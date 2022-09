Totó se bajó de las tarimas dejándoles la ‘candela viva’ a los jóvenes

No es coincidencia que en 2010 el rapero boricua René Pérez, líder de la agrupación Calle 13, haya fijado sus oídos en la cantadora bolivarense Totó la Momposina para grabar a su lado el tema Latinoamérica, propuesta a la que también se sumó la exministra de Cultura del Perú Susana Baca.

Con su voz llena de ancestralidad, esta mujer oriunda de Talaigua Nuevo, Bolívar, logró que el mundo escuchara su propuesta, incluso los más jóvenes, quienes quedaban maravillados al verla en acción.

“Tú no puedes comprar el viento/ tú no puedes comprar el sol/ tú no puedes comprar la lluvia/ tú no puedes comprar calor”, se le escucha cantar a Totó en esta icónica canción que luego de 22 años se convirtió en todo un himno para las nuevas generaciones latinas.

En Colombia los jóvenes también han coreado por años varios de sus éxitos, entre ellos: La candela viva, Prende la vela o Aguacero de mayo. De esta manera, el talento de Totó ha estado muy ligada a los jóvenes.

Sin embargo, Sonia Bazanta Vides, su nombre de pila, se despidió de los escenarios este sábado en el Festival Cordillera, cerrando así una memorable carrera de 58 años. La decisión, según explicó su hijo Marco Vinicio Oyaga Bazanta, obedece a que presenta una afasia frontal primaria, síndrome que le impide la comunicación y la lectoescritura. “Queremos que sea recordada como la grande que es y no exponerla a críticas”.

Este percusionista de 61 años, que funge como director musical de ‘Los Tambores de Totó’, grupo que extenderá el legado de la artista, en diálogo con EL HERALDO, contó que realizarán algunos trabajos con artistas invitados, pero que previo a esto lanzarán dos canciones que la cantadora de 82 años dejó grabada con el sello disquero Real World.

“Se llaman Acompáñala y Échale salsita, ambas provenientes de la tradición popular cubana, esa será la manera de pensionarla dignamente. Todas las regalías que se generen serán para ella”.

Marco es el mayor de tres hijos del hogar que conformó la artista junto al médico Hernando Oyaga. Producto de esa relación también nacieron Angélica María, de 55 años, y Eurídice, de 53. Además tiene nueve nietos.

“Pese a sus nutridos compromisos musicales siempre ha sido una mamá presente, nos enseñó valores y compromisos. Ella nos tenía horarios para lavar la loza, barrer y trapear, es muy estricta. En medio de sus giras nos llamaba o nos escribía cartas, siempre se hacía sentir y tenía una voz de cariño”.

Se valió de tres palabras para definir a su madre: tenacidad, persistencia y honestidad. Además, contó que el mejor consejo que recibió de su parte es “hacer las cosas de la mejor manera, especialmente en la música, buscando siempre la excelencia”.