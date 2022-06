E.T, el extraterrestre: 40 años de irse a casa

“Casa”, con su débil voz y poco lenguaje, E.T. le decía a Elliott, mientras señalaba hacia el cielo, que su hogar no estaba en la Tierra, que no era de este planeta. Quizá el lugar donde pertenecía y sigue habitando desde hace 40 años es en los corazones de quienes han visto esta obra cumbre de la ciencia ficción.

E.T. El extraterrestre no es solo una de las piezas cinematográficas más importantes del cine de su género, sino que a su vez supuso un hito a nivel comercial de la mano del ‘Rey Midas’ Steven Spielberg.

Las aventuras de los tres hermanos Elliott, Gertie y Michael comienzan cuando se encuentran un alien, deciden esconderlo, cuidarlo y ayudarlo a volver a casa, mientras Elliott va teniendo una conexión más allá de una amistad con él.

El largometraje tuvo su primer estreno en la edición del Festival de Cannes en mayo de 1982, y fue la última película en ser proyectada en la pantalla del antiguo Palais des Festivals. Por eso, en la edición de este año del famoso festival francés se hizo una proyección en el Cinema de la Plage de la versión remasterizada en 4k, para conmemorar las cuatro décadas de la cinta.

Ese estreno exitoso en Cannes solo fue un abrebocas para lo que sería a nivel mundial y hasta el día de hoy. La película destronó a La guerra de las galaxias del lugar como la película más taquillera.

Con un presupuesto estimado de alrededor de 10 millones y medio de dólares, a nivel mundial pudo recaudar una suma cercana a los 793 millones de dólares, consiguiendo así ser la película con mejor taquilla en la historia y ostentando ese reconocimiento por 11 años, en los que otra película de Steven Spielberg (Jurassic Park) ocupara su lugar.