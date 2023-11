Estrellas del canto que se quedaron sin voz

La voz es un instrumento esencial con el que ser humano logra comunicarse y a partir de ahí crear todas sus actividades sociales. Perderla representa una verdadera tragedia para cualquier ser humano y más si se trata de un cantante, debido a que deriva su sustento a partir de sus interpretaciones.

Lea también: Colombiana Juliana Zuluaga gana premio en Festival de cine de Mar del Plata

Es por ello que los profesionales del canto deben redoblar esfuerzos por cuidarla, incluso estar bajo la supervisión de un fonoaudiólogo, puesto que el desgaste diario termina generándoles afectaciones que si no son bien cuidadas, desembocan en un verdadero drama.

El cantante español Miguel Bosé ha conmovido al mundo esta semana al revelar que perdió la voz en los últimos años.

A través de una entrevista exclusiva en el programa español El musical de tu vida, el intérprete de Amante bandido, compartió los detalles de su dolorosa experiencia.

Lea también: “Demostramos que la mujer puede liderar cualquier campo”: Natalia Rodríguez

Desde 2019 el cantautor que reside en México, comenzó a vivir un capítulo que lo sumió en un profundo silencio. Inicialmente el vocalista de 67 años creyó que se trataba de una afonía temporal. Sin embargo, en 2021, cuando regresó a España, la situación se volvió más grave.

En ese sentido, el cantante se vio forzado a cancelar todos sus conciertos programados en el país debido a la incapacidad de recuperar su voz, llevándolo a un estado de desesperación en el que se vio incluso obligado a comunicarse mediante notas escritas, ya que no podía emitir una sola palabra.

La pérdida gradual de su voz fue desde inicialmente volverse ronco hasta llegar al punto de perder completamente la capacidad de hablar.

Lea también: “El álbum nace de un proyecto para preservar las tradiciones”: María Mulata

La causa sería un implante de muela mal puesto que con el tiempo se transformó en una infección que le afectaba el rostro y bajaba los intestinos. Así que lo operaron casi de inmediato. “Me quitaron la muela y al día siguiente la voz me había vuelto, pero ya había estragos muy fuertes”, ha revelado Bosé

Actualmente, Miguel Bosé está sometiéndose a terapias de fonoaudiología, pues tiene la intención de volver a cantar. “La foniatra me dice que estos años me he ‘tragado’ la voz y que tengo que ponerla en mi sitio para volver a mis plenas facultades. En un año debería estar recuperado”.

Lea también: Encuentran una araña en el oído de una mujer