“Demostramos que la mujer puede liderar cualquier campo”: Natalia Rodríguez

Cuando se trata de la población femenina, es el cáncer de cuello uterino uno de los que más padecen. Además, esta patología es la segunda más frecuente en el mundo, teniendo una mortalidad del 88 % en países en desarrollo y 86 % a nivel mundial.

En esta enfermedad tiene el foco Rodríguez, por lo que la reciente financiación será crucial para lograr más avances en esta mortal patología.

“Hace algunos años traté de desarrollar una prueba rápida para el VPH, que es el virus que causa el cáncer de cuello uterino. No existe una prueba rápida para eso y ahora que la gente está más familiarizada con las pruebas rápidas. Este cáncer es como de los únicos que podemos completamente eliminar. Hay toda una iniciativa global de la Organización Mundial de Salud (OMS) para eliminar este cáncer porque tenemos todas las herramientas para hacerlo”.

Para la barranquillera, existen muchas formas de detectarlo y tratarlo a tiempo, y son las comunidades de bajos recursos, las más afectadas.

“Yo me interesé mucho en esta enfermedad por el lado tecnológico, de la ingeniería de desarrollar esta prueba, pero también es como una manera muy objetiva de estudiar la inequidad en salud, porque las personas que sí les da y si mueren de esto son de bajos recursos, no tienen acceso al médico, no están recibiendo las vacunas, no están haciendo el tamizaje”.