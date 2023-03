Estamos en la generación de las mujeres invencibles: Isabella Santodomingo

Como mujeres que se anulan define la actriz a aquellas que deciden ser invisibles en la sociedad.

"Cuando hablamos de mujeres invisibles no se trata de una mujer con superporderes, hablo de una mujer que se ha anulado".

No hacer parte de las acciones que involucran a la mujer, así como no darle valor a lo que son, es una característica de este negativo panorama.

"Hay mujeres que optan por se invisibles, ellas mismas se anulan y se comparan con otras mujeres y no valoran lo que son. No es una mujer que se victiminza, es esa que no vota, no sé involucra en las decisiones que tienen que ver con nosotras".

El feminismo para Isabella no debe atribuirse como un término que genera temor, debe constituir un ejemplo de sororidad.

"Que no nos avergüence decir que somos feministas porque eso significa que apoyamos a las minorías. Nosotras somos el sexo fuerte, nada nos queda grande".