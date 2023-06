“Esta serie cambia el ‘perfil falso’ que se tiene del país”

Sobre su personaje lo definió como “profundo”, de muchas capas, pero sobre todo muy fuerte. “Realmente es delicioso irla descubriendo a través de cada capítulo”, así se refirió sobre Ángela Ferrer, la pareja de Miguel Estévez (Rodolfo Salas) una de las piezas claves de un rompecabezas de mentiras que se va armando segundo a segundo.

Y es que, en esta historia en la que cada detalle cuenta “nada es lo que parece”, debido a que “todos tenemos luz, sombra, todos de alguna manera manejamos estos velos y Ángela también y eso fue muy atractivo para mí”.

Por eso, adentrarse al mundo interno de un personaje como el suyo en la historia más que un reto, para Manuela fue una oportunidad.

“Siempre me he cuestionado ¿qué tanto tiene un personaje de Manuela? Ángela es mamá de dos hijos, yo también entonces partes de ahí tratando de ver: ¿qué es ser una mamá, cómo se siente, qué decisiones tomaría?, pero a la larga Ángela es Ángela, es un personaje que llegó como a cobrar vida desde otro lugar y no sé, no me atrevería a decir que nos parecemos”.

No obstante, Manuela sí dejó saber que tienen similitudes en la fuerza, en el carácter, en la energía, pues ambas son mujeres de armas tomar “sino que lo diga mi marido”, confesó entre risas la actriz.